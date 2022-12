Ekspert soovitab: viis võimalust, kuidas peolauas selgitada, miks sa ei joo

Kaja Heinsalu sõnul võib alkoholist loobumine tunduda eriti ebamugav koos nendega, kellega seda varasemalt koos on tarbitud. «Nõustades sõltuvushäiretega inimesi, tuleb see teema ikka ja jälle päevakorda ja pole vahet kui tõsiseid tagajärgi on tarvitamine kaasa toonud. Olenemata sellest, kas oled otsustanud kaineks jääda pikemaks või lühemaks ajaks, on vaja plaani, kuidas sellistes olukordades toime tulla,» rääkis Heinsalu ja tõi välja lihtsad seltskonnas kasutatavad praktikad.

Sul on õigus öelda «ei»

Sa ei võlgne kellelegi selgitust, ega vabandust sellepärast, et sa ei joo. Kui sa ei soovi oma keeldumist põhjendada, on see sinu õigus. Eriti kui tegemist on võõra inimesega, on sul õigus hoida põhjused endale. Pea meeles, et sa ei püüa teiste joomisharjumusi kontrollida, vaid lihtsalt ütled enda eest ära.

Vaheta teemat

Me kõik oleme olnud olukorras, kus keegi, olgu selleks sõber või juhuslik inimene, tuleb purjuspäi meie juurde ja alustab vestlust.

Kui nad märkavad, et sa ei joo, võivad nad küsida, miks. Isegi kui nad on sõbrad, kes on teadlikud, et sa ei joo, vähendab alkohol inimeste pidurdusvõimet ja nad võivad siiski seda küsida.