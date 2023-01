Kertu Jukkum ja Artjom Savitski avaldavad, mis pani neid kui soojalembelisi inimesi jääauku hüppama

«Et iga inimene on erinev nii keha kui ka mõttelaadi poolest, soovitan igaühel piire ja riske hinnata ning seada sellest lähtuvalt enda jaoks reaalsed eesmärgid,» räägib Laagri Perearstikeskuse perearst-juhataja Triinu-Mari Ots. Terve inimesega ei juhtu suure tõenäosusega ühekordse ootamatu taliujumise korral midagi halba – inimkeha on imetlusväärse kohanemisvõimega. Regulaarne ja mõistlik taliujumine on tervele inimesele hea võimalus treenida oma keha.

«Kindlasti ei tohi esimestel kordadel kangelast mängida, vette liiga kauaks jääda ega korraldada võistlusi «Kes kõige kauem vastu peab?»,» mainitseb Ots ja lisab, et keha alajahtumine on väga kiire tekkima ja sellega kaasneva teadvusehäire korral on suur oht uppuda, seda eriti üksi olles.

Laagri Perearstikeskuse juhataja Triinu-Mari Ots. Foto: Konstantin Sednev/Postimees

«Ootamatu külm käivitab inimese kehas hulga reaktsioone: näiteks võtab keha seda kui tugevat stressi, mille eest end kaitsta ning mille vastu võidelda. Külmašokk toob kaasa kiire pulsi ja hingamissageduse tõusu ja see kõik paneb südamele järsu ja suure koormuse. Pikemalt külmas olles hakkab aga pulsi- ja hingamissagedus langema, kudedes tekib hapnikuvaegus ning võib tekkida teadvuse hägustumise või seiskuda süda.»

Mõistlik karastamine külmas vees sobib perearsti sõnul kõigile, kuid oluline on teada piire ning ei tohi võtta põhjendamatuid riske. «Ootamatu jääkülma vette hüppamine ei sobi südamehaigetele, rütmihäirete korral, kõrge vererõhuga inimestele ega vereringehäirete korral, kuna just südame-veresoonkond satub ootamatus külmas suure koormuse alla – kiire külm sunnib perifeerseid veresooni ahenema suurendades veremahtu südames ja suurtes veresoontes,» rõhutab Ots. Samuti peavad talisuplust harrastades ettevaatlikud olema ka krooniliste hingamiselundite haigustega inimesed, lihashaiged, süsteemse sidekoehaiguse põdejad. Hea teadlikkuse ja mõistliku planeerimise korral võivad ka südamehaiged külmas vees karastamist teha, kuid see ei saa olla juhuslik tegevus, nenib perearst.

Ots soovitab keha järk-järgult madalama temperatuuriga harjutada, suvel alustatud igapäevast ujumist jätkata ka sügise saabudes ning nii saab minna ka talvesse. «Taliujumine on ala, mida ei saaks ega peaks harrastama üksinda – alates riskidest libedaga kukkuda kuni võimaluseni teadvusehäire tekkimiseni,» lisab ta.