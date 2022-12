Kuidas erinevad maohaavandid ja kõrvetised?

Kuidas kaebusi leevendada?

Kõige kiiremat leevendust toob apteekri sõnul antatsiidide ehk happealandajate tarvitamine ja dieedi muutmine, süües toite, mis ei ole liialt happelised ega teravad. «Kahjuks ei ole happealandajate toime väga pikk. Samuti ei ole olemas ühte varianti, mis kõigile sobiks. Seepärast on tähtis selgeks teha, mis maohaavandi tekitas ja seejärel õige ravim valida,» rõhutab Baar.

Maohaavandi tõsidus varieerub tema sõnul selle põhjal, et kas mure kestus on lühi- või pikaajaline, kas mao limaskestal on haavandeid või on see lihtsalt põletikuline. «Mida varem probleem avastatakse ja seda ravima asutakse, seda suurem on tõenäosus, et haigus ei arene edasi,» selgitab ta.

Apteeker räägib, et kehal on endal väga hea taastumisvõime ja tihti suudab keha kergemad vaevused nagu kõrvetised ise ilma välise sekkumiseta ära lahendada. «Kuid kui tundub, et sümptomid on äga tugevad, on kestnud pikka aega ja ise ravides pole paremaks läinud, siis tasuks kindlasti pöörduda arsti poole, kes saab kas kinnitada või ümber lükata maohaavandite esinemise, vajadusel määrata ravi ja jagada soovitusi probleemide leevendamiseks,» selgitab Baar. Ta toob näiteks, et kui kaebuste taga on mao liighappesus, saab vastavate tablettidega vähendada liigse maohappe teket, kuid kui leitakse vohamas Helicobacter Pylori-t, on tarvis võtta ka antibiootikume.

Mao tervist toetab tervislik ja kiudaineterikas toit

Apteekri sõnul on maohaavandi tekke ärahoidmiseks tähtis süüa tervislikult ja tarbida kiudainerikkaid toiduaineid. «Oluline on vähendada alkoholi, nikotiinitoodete ja valuvaigistite tarbimist ja tarvitada rohkem probiootilisi toiduaineid. Samuti puhastada käsi ja toortoitu, sest Helicobater Pylori on edasikanduv bakter, mida võib leiduda nii toidus, süljes kui ka väljaheites,» loetleb Baar ennetusmeetmeid.