Kas inimene saaks päikesevalgusest «toituda»?

Ajakirjas Nature Aging avaldatud erakordne uurimus näitab, et seentelt võetud «juppidega» geneetiliselt muundatud loomsete rakkude mitokondrid ehk raku elektrijaamad võivad muuta valgusenergia keemiliseks energiaks, mida rakud kasutada saavad. Eksperiment on tehtud varbussidega (C. elegans), mida laborites kasutatakse just loomsete rakkudega tehtavates eksperimentides ja uuringutes. Lisaks sellele, et teatud manipulatsioonidega saab loomse raku – see tähendab põhimõtteliselt, et ka inimese raku – «ümber lülitada» päikesevalgusel toimivaks, võib see muudatus pikendada organismi eluiga, nagu varbussidega juhtuski. Kuigi inimestele päikesevalgusel töötavate rakkude tekitamine on veel pigem ulme kui teadus, heidavad leiud valgust vananemisprotsessi mehhanismidele.