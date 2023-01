20 aastat veganlust harrastanud mees sattus haiglasse ohtliku terviseseisundi tõttu

39-aastase mehe omapärane meditsiiniline juhtum avaldati ajakirjas Cureus Journal of Medical Science. Aruandes märgiti, et anonüümsust palunud mehe B12-vitamiini tase oli tema range vegantoitumise tõttu lausa määramatu.

B12-vitamiin, mida nimetatakse ka kobalamiiniks, on looduslikult esinev toitaine, mida leidub lihas, munades ja piimatoodetes. B12-vitamiini defitsiit võib tõsiselt kahjustada närvisüsteemi, kuna see on närvidele ja hapnikku kandvatele punalibledele hädavajalik. Insideri sõnul võib närvisüsteemi kahjustus muutuda pöördumatuks, kui seda ei ravita kuue kuu jooksul pärast sümptomite ilmnemist.