Kardioloog avaldab neli toitu, mis sisaldavad halba kolesterooli ja mida peaks vältima

See hõlmab burgereid, ribisid, praade ja sealihakotlette. Kui te ei soovi punasest lihast täielikult loobuda, siis tarbige väikeses kogustes tailiha. Punast liha võiks süüa maksimaalselt kord nädalas. Mida aga võiks punase liha asemel süüa? Soovitatavalt kala ja muid mereande nagu näiteks krevetid, mis on kõrge HDL-kolesteroolisisaldusega. Lisaks tasub menüüsse lisada ka kodumaiseid kalaliha roogasid.

Küpsised, koogid, kondiitritooted - need on kaloririkkad, toitainetevaesed ja sisaldavad suures koguses rasva ning suhkrut. Kõik need on aga kõrge kolesteroolitaseme süüdlased.