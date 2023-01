Arst avaldab, miks D-vitamiin alati ei imendu

«Inimeste terviseteadlikkus on ajapikku paranenud,» kommenteeris SYNLABi laboriarst dr Irina Utenko ning tõi välja, et viimastel aastatel on teaduslikud uuringud avanud D-vitamiini olulisuse organismile laiemalt kui ainult tugevate luude seisukohast.

D-vitamiin ei ole ammu enam ainult lastevitamiin

Dr Utenko sõnul oli vanasti D-vitamiin tuntud pigem kui lastevitamiin. Seda põhjusel, et teada oli vaid osa kasulikest omadustest — see, mis luud ja hambad kiirel arenguperioodil korras hoiab. Teaduse areng ja uued uuringud on D-vitamiinile viimaste kümnendite jooksul omistanud oluliselt laiema tähenduse. Täna on teada, et D-vitamiin reguleerib enam kui 200 geeni toimimist, mistõttu on see vitamiin oluline paljudes füsioloogilistes protsessides.