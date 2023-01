Lihtsad tehnikad, mis aitavad saavutada positiivseid muutusi lapse käitumises

Tehnikate eesmärgiks võib olla nii soovitud käitumise suurendamine kui mittesoovitud käitumise vähendamine, kirjutab Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Karin Streimann portaalis tarkvanem.ee.

Head käitumist aitab suurendada näiteks nii suuline kui kirjalik tunnustus, millega märgatakse lapse edusamme ja püüdlusi millegi saavutamisel. Samuti lapse motiveerimine üllatuslike preemiatega, meeskondlikud võistlused ühiste eesmärkide saavutamiseks, vaba mäng lapsega jmt. Mittesoovitud käitumist aitab aga vähendada soovitud käitumise korduv ühine läbiharjutamine. Oluline on, et mittesoovitud käitumist tahtmatult ei julgustataks ja see ei pälviks rohkem tähelepanu kui soovitud käitumine.

Ühine mäng on tähtis

Kõige lihtsam tegevus, mis lapse positiivset käitumist suurendab, on mäng koos lapsega. Siinjuures on oluline, et laps saaks ise mängu juhtida, et vanem ei piiraks mängu sisu ega tegevusi. Sinu tähtsaim ülesanne on olla mängus osaline, suunata oma tähelepanu ja kiindumus lapse kuulamisele ning tema tegevuse toetamisele. Lapse fantaasia ergutamine ja tema loodud mängus osalemine tugevdab vanema ja lapse vahelist sidet ning seeläbi aitab ka paremini lapse rõõme ja muresid tundma õppida.

Loo koos lapsega preemiasüsteem

Kuidas aga suunata laps koostööd tegema, kui laps sellest ise huvitatud pole? Mida teha, et laps poeskäigu ajal või restoranis hästi käituks, kodused ülesanded õigeaegselt ära teeks, oma tuba koristaks? Last saab motiveerida näiteks läbi preemiasüsteemi loomise, kus pööratakse teadlikult rõhku hea käitumise märkamisele ja esiletõstmisele. Meisterda vahva purk või kotike, mis sisaldab preemiasedeleid toredate tegevuste kirjeldustega (nt üks õhtujutt tavapärasest rohkem, mänguasjade koristamise vabastus üheks õhtuks, 30 minutit hilisem magamaminek jne). Vähemalt mõned mängulised ja lõbusad preemiad tasub lapsega ühiselt välja mõelda, siis innustab last nii uudishimu kui ka soov enda soovitud auhinda välja teenida.