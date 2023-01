Senine arusaam ümber lükatud: Eesti ei ole sugugi eesnäärmevähi suremuselt Euroopa tipus

Kõige rohkem – üle kahe korra – oli eesnäärmevähi suremus üle hinnatud 85-aastaste ja vanemate meeste puhul. See on ka mõistetav, sest just selles vanuserühmas on inimestel enim kaasuvaid haigusi, millede seast õige surmapõhjuse tuvastamine võib olla keerukas - eriti hooldekodudes või väljaspool haiglat aset leidvate surmajuhtude korral. Kui tulemusi vaadeldi surmatunnistuse välja andnud tervishoiuteenuse osutaja lõikes, siis oli vigade arv suurim perearstide poolt välja antud surmatunnistuste korral. Arvata võib, et suur osa vigadest tuleneb sellest, et ei teata täpselt, kuidas surmatunnistust täita ja millistele väljadele milline diagnoos tuleks kirjutada, et surma algpõhjusena läheks lõpuks arvesse õige diagnoos.