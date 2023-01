Sel aastal paranevad ravivõimalused esmatasandi arstiabis

Mitmeid uuendusi on ka e-konsultatsiooni teenustes. Varasemalt pilootprojektina testitud erialade vaheline e-konsultatsioon võeti kasutusele tavateenusena. See võimaldab erinevate erialade spetsialistidel teha omavahelist e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel, et patsiendi ravikäsitlus oleks sujuvam ja tervisejälgimine terviklikum. Uuest aastast katsetatakse edasi ka silmaarstide e-konsultatsiooni teenust, tehakse senisest piloodist kokkuvõte ja vaadatakse, kas midagi on vaja parendada, et kõik silmarstid saaksid e-konsultatsioonidele vastata ja ka ise mõnele teisele eriarstile e-konsultatisoone teha. Samuti hakatakse üle vaatama e-konsultatsiooni kokkuleppeid, mille osas on erialaseltsid avaldanud soovi täienduste tegemiseks. Sellel aastal on Tervisekassal plaanis hakata e-konsultatsioonide võimalusi laiendama ka teistele teenustele nagu näiteks õendusteenusele.