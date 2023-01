Mis on hambakivi ja miks on vaja kivi hammastelt eemaldada?

Kuhu hambakivi tekib?

Hambakivi võib esineda igemete peal hamba pinnal või igemete all hambajuure pinnal. Kõige tavapärasemad kohad igemepealse hambakivi tekkeks on alumiste lõikehammaste sisemised pinnad ja ülemiste purihammaste põsepoolsed pinnad. Need on kohad, kuhu avanevad suurte süljenäärmete juhad ning sinna tekib hambakivi kõige kiiremini. Juhul kui selline kivi jääb eemaldamata, siis kasvab hambakivi järjest sügavamale igeme alla ja võivad tekkida põletikulised protsessid. Igemealune hambakivi on kõvem ja tihkem kui igemepealne ja on tugevasti hambapinna küljes kinni.