Ministeerium: vähiravimite maksualandus tekitaks ebavõrdsust

«Ravimitele kohaldatakse juba juba praegu vähendatud käibemaksumäära 9 protsenti, maksumäära vähendamine viiele protsendile ei mõjuta ravimi hinda selliselt, et ravim muutuks selle vajajale kättesaadavamaks. Pole tõenäoline, et 4-protsendine käibemaksu erinevus saaks olla ravimi vajajale oluline tegur otsustamisel, kas osta see ravim oma raha eest või mitte,» märkis rahandusminister Annely Akkermann vastuses eelnõu algatajatele.