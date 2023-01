Peamised vead, mida inimesed ravimeid võttes teevad

Eelnevale infole toetudes tulevad tavaliselt esile ka ravimite tarvitamisega seotud vead. «Kõigepealt kiputakse ravimeid võtma vaid siis, kui enesetunne on halb,» rääkis Oolberg ning tõi näitlikustamiseks välja vererõhuravimid, mida on vaja tarvitada igapäevaselt.

Samuti soovitatakse ravimeid võtta piisava koguse veega, mis tähendab, et vaid ühest lonksust ei piisa. Ent miks peab ravimeid neelama just vee, mitte mõne muu vedelikuga? «Vesi ei sisalda lisandeid või muid komponente, mis ravimi lagunemist või imendumist takistada võiksid,» vastas Oolberg. Just sel põhjusel ei sobi ravimite võtmiseks kohv, tee või puuviljamahl.

Üldkehtivat reeglit ravimite tarvitamiseks pole – see sõltub eelkõige patsiendile antud juhistest ja ravimist endast. «Kui tarvitada ravimit pärast sööki, on see kauem maos ning samas võib see vähendada mao ärritust,» selgitas proviisor. «Kuid on ka ravimeid, mida tuleb tarvitada enne sööki: nii imendub toimeaine tühjast maost oluliselt paremini,» lisas ta.