Onkoloog: suuneeluvähi tõusuteel juhtude taga on üks tegur

Esmased emakakaelavähi juhtumid avastatakse tavaliselt naistel 45.-55. eluaasta vahel. HPV vastu on olnud võimalus end vaktsineerida juba ligemale 16 aastat, riiklikus immuniseerimise kavas on see meil olnud 12-14-aastastele tüdrukutele viimased neli aastat. 45-50-aastased naised ei ole üldjuhul HPV vastu vaktsineeritud, kuigi see võimalus on täna perearsti juures olemas olenemata vanusest nii naistele kui ka meestele. Seega on regulaarne kontroll riskirühma vanuses naistel eriti oluline.

HPV ei ole ainult naiste mure

Dr Joonsalu tõdes, et suuneeluvähi diagnooside arv on paraku liikunud tõusvas trendis ning seos HPVga on olnud teada üle kümne aasta. Nüüd pööratakse sellele järjest enam tähelepanu, kuna haigestumiste arv kasvab.

Kui emakakaelavähi puhul on võimalik sõeluuringutel käies haiguse väljakujunemist ennetada, siis teistele, HPVst tingitud vähkkasvajatele regulaarseid kontrolle ja sõeluuringuid läbi ei viida.

Eestis ning mujal maailmas on kasvutrendis HPVst tingitud suuneeluvähki haigestumine. 2019. aasta statistika alusel avastati meil 56 esmajuhtu ning iga aastaga on see arv kasvanud. HPV osakaal diagnoositud vähkkasvajate tekkes on oluline, moodustades 70% juhtudest.

Suuneeluvähi esinemissagedus on võrdne nii meestel kui naistel. Kindlasti on dr Joonsalu sõnul müüt, et tegu oleks justkui homoseksuaalide haigusega. Pigem on patsientideks noored, peamiselt 35 ja vanemad mehed ja naised, mis on igati loogiline, arvestades, et haiguse väljakujunemine võtab aega ca kümme aastat.