Kreeka taotleb EL-ilt abi raviminappuse leevendamiseks

Kreeka on olnud juba kuid silmitsi peamiste ravimite, seal hulgas antibootikumide, põletikuvastaste toodete ja köharohtude kroonilise nappusega.

Üheks lahenduseks on tootmise suurendamine EL-is, pakkus ta.

Kreeka ravimiamet (EOF) on keelanud teatud toodete ekspordi ning ütles, et osa probleemist on seotud globaalsete tarneahelatega.