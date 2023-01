Maagilised seened on Oregonis 1. jaanuarist ametlikult ravimina kasutuses

Oregon on esimene osariik, kus otsustati ravi maagiliste seentega legaliseerida. See ei tähenda siiski, et igaüks võib nende seentega teha mida tahab. Teisalt on paljud linnad USAs vastu võtnud paljude psühhedeelikumide kasutamise dekriminaliseerimise otsuse. Esimesena tegi seda Denver looduse dekriminaliseerimise kampaania tulemusena 2019. aasta mais.