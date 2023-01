Need ilmingud näitavad, et on suur oht kohe haigeks jääda

«Me kõik teame, et kui oleme stressis või pole piisavalt maganud, on sellest tulenevalt immuunsüsteem on vähem vastupidav,» ütles Alfred Hero, John H. Hollandi ülikooli elektrotehnika ja arvutiteaduse professor, ajakirjas Scientific Reports ilmunud uuringu vastutav autor.

«See on esimene sellelaadne uuring, mis näitab, et inimese kognitiivne jõudlus enne kokkupuudet hingamisteede viirusega võib prognoosida nakkuse tõsidust,» ütles ta.

Igapäevase kognitiivse jõudluse või niiöelda vaimse funktsionaalse võimekuse väikesed kõikumised võivad anda märku muutustest ajuseisundites, mis teadaolevalt käivad käsikäes selliste probleemidega nagu stress, väsimus ja halb uni. Meeskond soovis mõõta kognitiivset funktsiooni ja uurida, kas see prognoosib immuunsüsteemi toimimist pärast kokkupuudet hingamisteede viirusega. Kognitiivne varieeruvus, mõõdetuna koduse digitaalse testiga, osutus väga heaks prognoosijaks.

Töörühm uuris 18 tervest vabatahtlikust koosnevat rühma, kelle liikmed tegid kolm korda päevas kolme päeva jooksul ajutalitluse teste ja puutusid seejärel kokku külmetushaigust tekitava viirusega, mida tuntakse inimese rinoviirusena. Tarkvara kasutas 18 kognitiivse funktsiooni mõõdikut, sealhulgas reaktsiooniaega, tähelepanu ja kiiret numbrite ja sümbolite vahelist ümberlülitamist.

«Alguses ei leidnud me, et kognitiivsel funktsioonil oleks olulist seost vastuvõtlikkusega haigustele, kuna kasutasime toorskoore. Kuid hiljem, kui vaatasime muutusi aja jooksul, avastasime, et kognitiivse funktsiooni varieerumine on tihedalt seotud immuunsuse ja vastuvõtlikkusega,» ütles dr Yaya Zhai, uuringu peamine autor. Tema ja Hero juhtisid kognitiivse varieeruvuse indeksi väljatöötamist.

Töörühm tuvastas viiruse hulga ninaõõnes ja kasutas sümptomite hindamiseks Jacksoni skoori, mille raames osalejad hindasid kaheksa külmetuse sümptomi esinemise rakust ühest kolmeni.

«See on huvitav tähelepanek suhteliselt väikeses uuringus. Loodan, et neid leide on võimalik kinnitada suuremas ja täpsemas uuringus,» ütles Virginia ülikooli pediaatria emeriitprofessor Ronald Turner.