Kõhunäärmevähi riski suurendab üllatav tegur

Varasemates uuringutes on leitud, et kõhunäärmevähiga patsientidel on veres kõrgenenud mõnede suuõõnes leiduvate patogeenide hulk, näiteks Porphyromonas gingivalis. Võimalik, et suuõõne põletikutekitajad muudavad seedetrakti mikrobioomi koosseisu ja soodustavad põletiku ning koos sellega ka kõhunäärmevähi teket. Samuti on leitud, et mõnede seedetrakti koosseisu kuuluvate mikroobide ainevahetussaadused on kantserogeensed.