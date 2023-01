Need ravimid võiksid igal inimesel kodus olemas olla

Kuna meditsiinis kehtib seaduspära, et sagedasemad haigused esinevad sagedamini, siis alustuseks oleks mõistlik varuda koduapteeki ootamatu hagestumise jaoks just neid kurgutablette, köhasiirupit või ninaspreid, mis tavapäraselt kasutuses on. Kui peres kasutatakse ka retseptiravimeid, võiks kodus olemas olla nende varu vähemalt paariks nädalaks, et ootamatu haigestumise korral nendest puudus ei tekiks.