TERVISEKOMPASS ⟩ Me peame rääkima Sinu vaimsest tervisest

«Eriti suurenes ärevus ja depressioon noorukite seas. See aasta kinnitab trendi, et meie hakkama saamise tagavara on põhjani ära kulutatud ja rohkem kui kunagi enne tahavad inimesed abi saada. Samal ajal on tekkinud suured käärid abivajaduse ja abivajajate võimaluste vahel,» lisas Kleinberg.