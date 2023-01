Teadlased muudavad vähirakud vähivastaseks vaktsiiniks

Teadlased kasutavad uut viisi vähirakkude muutmiseks tugevateks vähivastasteks aineteks. Tegemist on kahetoimelise rakuteraapiaga, mis on loodud kasvajate kõrvaldamiseks ja immuunsüsteemi koolitamiseks algse kasvaja likvideerimiseks ning lisaks ka vähi kordumise ärahoidmiseks.

Dr Khalid Shahi laboris (Mass General Brigham) on uurijad väljatöötanud uue rakuteraapial põhineva lähenemisviisi kasvajate kõrvaldamiseks ja seejärel pikaajalise immuunsuse esilekutsumiseks, et ennetada vähi kordumist. Töörühm katsetas oma kahetoimelist vähktõbe hävitavat vaktsiini hiirtel, kellele oli tekitatud surmav ajuvähk - glioblastoom. Katse tulemused olid paljutõotavaid.

«Meie meeskond on järginud lihtsat ideed: võtta vähirakud ja muuta need vähitapjateks ja vaktsiinideks,» ütles uuringu autor ning Birghami tüvirakkude ja translatiivse immunoteraapia keskuse (CSTI) direktor ja aseesimees Khalid Shah.

Vähivaktsiinid on paljudes laborites aktiivne uurimisvaldkond, kuid Shahi ja tema kolleegide lähenemisviis on erinev. Inaktiveeritud kasvajarakkude kasutamise asemel kasutab meeskond elusaid kasvajarakke, millel on ebatavaline omadus. Nagu kodutuvid, kes naasevad öömajja, läbivad elusad kasvajarakud pikki vahemaid läbi aju, et naasta oma kaaskasvajarakkude asukohta. Seda ainulaadset omadust ära kasutades kujundas Shahi meeskond elusaid kasvajarakke ümber geenide redigeerimise tööriista CRISPR-Cas9 abil. «Ümberprogrammeerimine» viis selleni, et need rakud hakkasid eraldama kasvajarakke tapvaid aineid. Lisaks hakkasid need muundatud rakud tootma aineid, mis märgistavad päris-kasvajarakke ning teevad nood immuunsüsteemi jaoks hõlpsasti märgatavaks ja pikaajaliselt meeldejäävaks.

Meeskond testis pöördprojekteeritud terapeutilisi kasvajarakke (ThTC) ka hiirtel, kellele oli siiratud inimese luuüdi, maksa ja harknäärme rakke, et jäljendada inimese immuunsüsteemi mikrokeskkonda. Terapeutilistesse vähirakkudesse on sisse ehitatud ka «turvalüliti», mis võimaldab need rakud vajadusel hävitada. See rakuteraapia oli nendes katsetes ohutu, rakendatav ja tõhus.

Foto: Kok Siong Chen ja Khalid Shah.