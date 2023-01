AVASTUS ⟩ Koroona põdemine tekitab meeste kehas olulise muutuse

Koroonaviirus. Pilt on illustreeriv

Nakkuse pikaajaline mõju immuunsüsteemile on Yale'i immunobioloogi John Tsangi pikka aega huvitanud. Kas immuunsüsteem taastub pärast seda, kui keha on patogeeniga silmitsi seisnud? Või muudab üks nakkus seda viisil, mis mõjutab immuunsüsteemi reageerimist mitte ainult tuttavale viirusele, vaid ka uuele viirus- või bakteriohule, millega see silmitsi seisab?