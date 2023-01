Verekeskus kutsub homme toimuvale doonoripäevale

«Oleme Regionaalhaiglaga teinud mitmeid edukaid reklaamiprojekte ning koostöö loogilise jätkuna tekkis mõte anda oma panus ka doonorvere kogumisse,» selgitas Tabasco tegevjuht Karl Multer, lisades: «Asendasime eelmise aasta lõpus klientidele ja koostööpartneritele kingituse tegemise hoopis üleskutsega doonoriks tulla. Rõõmuga näeme, et üleskutse on hästi vastu võetud ja tuleb edukas doonorpäev meie kontoris.»

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on iga doonori panus olulise väärtusega. «Patsientide elud haiglates üle Eesti sõltuvad just doonorite panusest – doonorverd vajavad nii vähihaiged, sünnitajad ja imikud kui ka raskete operatsioonide patsiendid, aga ka aneemia, verejooksu, raske trauma ja mitmete teiste haiguste põdejad,» selgitas Ave Lellep. «On väga tervitatav, et meid kutsuvad enda juurde doonoripäevasid läbi viima erinevad ettevõtted, koolid, riigiasutused. Nii jõuame rohkemate doonoriteni ja saame koostöös ära teha palju head.»