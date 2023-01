Miks on soomlased maailma kõige õnnelikum rahvas?

Esimesena toob ta välja, et soomlased ei võrdle end naabritega. «On üks tuntud ütlus «Kell' onni on, se onnen kätkeköön!». See tähendab, et ärge võrrelge ega kiidelge oma õnne üle ja soomlased võtavad seda väga südamesse. Eriti mis puudutab materiaalseid asju ja jõukuse välja näitamist,» toonitab psühholoogiateadlane.