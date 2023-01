6 märki, et sul võib olla diabeet

2. tüüpi diabeet ehk rahvakeeli suhkruhaigus on haigus, mille korral võib nii insuliini eritumine kui kudede reaktsioon sellele olla häiritud. 2. tüübi diabeedile eelneb peaaegu alati eeldiabeet ehk seisund, mille korral on veresuhkru tase küll normist veidi kõrgem, kuid organism suudab sellega toime tulla, ehkki insuliini tootvate rakkude aktiivsus võib olla vähenenud juba poole võrra. Seetõttu on oluline olla valvas erinevate sümptomite suhtes, mis annavad märku diabeediohust. Nii et pane tähele, siin on kuus märki, mille esinemisel tasub veresuhkru taset mõõta!