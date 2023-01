Kas alkohol võib südamele hea olla?

Juba aastaid on teadurid spekuleerinud küsimuse üle, kas mingis koguses alkoholi võiks ennetada südame- ja veresoonkonnahaigusi. Tõesti, on uuringuid, mis näitavad, et väikeses koguses alkoholi võib tõepoolest vähendada nende haiguste riski. Samas – kui suured need «ennetavad kogused» on, ei ole suudetud üheselt selgeks teha. Hinnatavad kogused kõiguvad 1-3 alkoholiühiku vahel ühel joomiskorral ning kuni viis korda nädalas. See tähendab, et kui peaksid kasvõi kordki tarvitama rohkem alkoholi, siis haigusi ennetav mõju on kadunud. Samuti spekuleeritakse võimaluse üle, et riski vähendamise võimekus sõltub ka sellest, millist alkohoolset jooki valida.