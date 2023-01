Ukraina luureülem: Putin on surmavalt haige

Ukraina kaitseluure ülem Kõrõlo Budanov nentis, et teave Putini tervisliku seisundi kohta pärineb Kremli liidrile lähedastest allikatest. Budanovi sõnul on tegu vähiga.

Luureülem ütles, et Putin on haige olnud juba pikka aega. Ta hinnangul võib Putin surra peatselt, lisades aga, et «sõda peaks saama lõpu juba enne tema surma».