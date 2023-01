ME SAAME HAKKAMA ⟩ Lahe pidu või hea nägu halva mängu juures

Kuidas oleks, kui nüüd, kus uue aastanumbriga on juba vaikselt harjuma hakatud, vaataks eelmise aasta viimasele nädalale korra tagasi. Kas oli siis ikka kõige imelisem ja rahulikum, südamlikum aeg – kui mõelda läbisaamisele enda ümber olnud inimestega? Või kas aastavahetus oli heasüdamlik rõõm ja lust, kõige siiram hea järgmise aasta soovimine meie kaasteelistele? Või oli see midagi muud: sinikad ja karjumine, sapisus ja mürgised naljad ja hambad ristis hea näo tegemine, ja kas me julgeme seda tunnistada?

Aasta alguse klassikaks on paraku politseiuudised, kuidas mundrikandjatel olid perevägivallaga seoses käed-jalad tööd täis. Kui mõelda, et paljud inimesed üritasid pühade ajal lastegi pärast valu ära kannatada ja ei tahtnud korravalvureid kutsuda ega ka teatada, et nüüd aitab sellest suhtest küll, siis ilmselt on tegelik pilt palju koledam.