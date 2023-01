Eesti on pikkade tervishoiuteenuste ooteaegadega riikidest neljandal kohal

Ravimeid vahendava ettevõtte NiceRxi uuringus ilmnes, et USA-l on maailma suurimad tervishoiukulud, 12 318 dollarit (11 705 eurot) elaniku kohta. See on 4935 dollarit (4689 euro7) rohkem kui teise koha omanikul Saksamaal, mille tervishoiukulud on 7383 dollarit (7015 eurot) elaniku kohta. Eesti on uurimuse järgi 28. kohal 2989 dollariga (2840 euroga) elaniku kohta.