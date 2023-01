Miks inimesed horoskoope usuvad ja kas sellest võib kasu olla?

Tallinna Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht Avo-Rein Tereping rääkis Raadio 2 saates «Pulss», et inimestele ei meeldi määramatus. Näiliselt aitavad tähetarkade ennustused seda määramatust vähendada. Kui aasta lõpus horoskoop uuesti üle lugeda, leiavad inimesed üles need mõtted, mis täppi läksid. Sellel on Terepingi sõnul kindel põhjus, mida psühholoogid uurinud on: kinnituskalduvus.

«Siis me usumegi, et näed, horoskoop räägib tõtt. Seda, mis ei läinud täppi, ei panda tähele ja see ununeb,» lausus ta. Selles kinnituskalduvus väljendubki. «Me püüame leida kinnitust sellele, mida me juba enam-vähem teame ja usume. Ükskõik missugune tekst ka ei ole, me otsime sealt kinnitust sellele, mis meil on tegelikult juba olemas,» ütles Tereping.