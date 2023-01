Tasub teada: millised märgid viitavad külmakahjustusele?

Külmumisest annab märku torkiv valu

Lokaalse külmumise puhul hakkab esimese sümptomina inimene oma nahal tundma justkui torkeid ja valu. Vähehaaval hakkab nahk aga kaotama oma tundlikkust, eelnev valu kaob, kõik muutub tuimaks. Nahk muutub kahkjasvalgeks ning tundub katsudes kõvana, muutudes jäigaks.

Esimese ja teise astme kahjustuste korral on nahk valge ning neid kudesid saab veel päästa. Kui lokaalselt külmunud nahk muutub aga lillakas-siniseks, on tegemist kolmanda astmega, mille puhul kehaosa tavaliselt amputeeritakse. Lokaalne külmumine on väga salakaval trauma, sest inimene saab teada trauma tõsidusest alles jäseme sulamisel.

Üldise alajahtumise esmaseks sümptomiks on lihasvärinad, aga kui kehatemperatuur on juba langenud alla 32 kraadi, siis lihased enam ei värise. Patsient võib muutuda uimaseks, uniseks ning kaotada teadvuse. Hingamine aeglustub, muutudes väga tasaseks ning võib tunduda, et hingamine seiskub – pulss on nii nõrk ja aeglane, et välispidiselt polegi seda võimalik mõõta.

Kuidas külmunud koht üles soojendada?

Lokaalse külmumise korral tuleb võimalikult ruttu esmaabi anda ja inimene üles soojendada, sest külmumine võib põhjustada püsivat tundlikkuse kadumist ja kudede gangreeni. Siiski tuleb nii lokaalse kui üldise alajahtumise puhul tegutseda küll kiiresti, kuid inimene rahulikus tempos üles soojendada, vältimaks liiga kiirest temperatuurimuutusest tulenevaid võimalikke koekahjustuste süvenemist.