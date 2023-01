Perearstid: kõnekeskus parandab töövoogu

Perearstikeskused kasutavad peamiselt järgmisi kõnekeskuse teenuseid: kõnede suunamine, tagasi helistamine, järjekorra teated, kõnede ootejärjekorra haldamine ja kõnede monitooring. Tänu kõnekeskuse teenustele saavad perearstikeskused paremini juhtida telefonikoormust. Vastajate hinnangul on kõnekeskuse teenus abiks näiteks suuremate nimistute puhul, et töökoormuse jagamiseks kõnesid edasi suunata või kõnede jälgimise toel töövoogu korrastada.

Perearstikeskused kasutavad aktiivselt kõnede suunamise süsteemi ehk kui üks telefon ei vasta peale kahte kutsumist, suunatakse kõne järgmisele registraatorile, kes kõne vastu võtab. «Vajadusel saab kõnesid suunata ning kõnelogi salvestub arvutisse ka selle aja kohta, kui ükski vastaja pole kättesaadav,» tõi näiteid perearst Arro. Ta kelle sõnul on teenuse eeliseks ka see, et kui üks liin on hõivatud, saab teise telefoniga siiski samal ajal välja helistada.

Samuti kasutatakse kõnede jälgimist, mis näitab ära kui palju on keegi helistanud, kaua ta on ootejärjekorras olnud ja mis kõnedele on või ei ole vastatud. «Tänu kõnekeskusele on kõik sissetulevad kõned ja kõnede arv ühelt inimeselt näha. Samuti on näha, kui keegi on kõnele juba vastanud, seega jäävad ära korduvad tagasihelistamised,» rääkis oma kogemusest Ränilinna perearst Anneli Rätsep.