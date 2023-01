T1 keskuses avati seksuaaltervise kliinik

«Leian, et on sümboolne, et Eesti seksuaaltervise liit saab uut tööaastat alustada uutes ruumides selles samuti uuenevas T1 keskuses. Uus koht on nagu uus algus ja toob kindlasti palju uusi ideid, aga kindlasti jätkab ESTL ka siin meile oluliste ning südamelähedaste teemadega nagu seksuaalhariduse andmine, internetinõustamine, noortenõustamise teenuse arendamine ja arengukoostöö. Kõik ikka selleks, et edendada inimeste, eriti noorte seksuaal- ja reproduktiivtervist ning õigusi,» ütles liidu president dr Jaana Below.