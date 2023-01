Raskeid küsimusi või probleeme võib lahendada pliiatsi ja paberiga

«Täiskasvanutega on see mure, et kui ma palun neil joonistada puu, siis ohatakse, et «Oi, aga ma üldse ei oska joonistada!»,» naerab Datskovskaja ja lisab, et see tunne tuleb lihtsalt ületada ja küll siis loovus teeb oma töö. Iga joonistus on inimese peegeldus, tema seisund selles hetkes, rõhutab ta. Joonistus annab terapeudile palju infot. Oluline on nii värvikasutus, pildi valmimise kiirus, pliiatsile vajutamise tugevus kui veel muudki detailid. Datskovskaja soovitab joonistada regulaarselt ja hiljem pilte võrrelda, sest see on hea viis ennast analüüsida ja enda sisse vaadata.