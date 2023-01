Varajane kiilanemine meestel võib olla tingitud just selle joogi joomisest

Ajakirjas Nutrients avaldatud uuringus otsiti seost suhkruga magustatud jookide ja kiilaspäisuse vahel noorematel meestel, kirjutab Medical Daily.

Juuste väljalangemine just meeste seas on viimastel aastatel eriti levinud ning haigusseisundi esinemissagedus on suurenenud. Samal ajal on suhkruga magustatud jookide tarbimine muutunud noore elanikkonna seas valdavaks. Kuna suhkrujookide ja juuste väljalangemise vahelise seose kohta on vähe uuringuid, otsustasid teadlased keskenduda nende kahe seosele.

Nad viisid 2022. aasta jaanuarist aprillini Mandri-Hiinas läbi läbilõikeuuringu, milles värvati osalema 18–45-aastaseid noori 31 provintsist. Andmeanalüüsi viimases etapis osalenud 1028 osaleja seas leidis rühm, et rohke karastusjookide ja suhkrurikaste jookide tarbimine suurendab noorte meeste kiilaspäisuse riski.

Uuringus võeti arvesse sotsiaaldemograafilisi tegureid, sealhulgas juuste seisundit, toitumist, elustiili ja psühholoogilisi tegureid.

Clevelandi kliiniku andmetel kaotavad mehed juukseid tavaliselt 50ndates. 25 protsenti neist kogevad juuste väljalangemise tunnuseid juba enne 21. eluaastat.

Kuna karastusjoogid on muutumas lääne dieedi tavaliseks komponendiks, on väga tõenäoline, et aina rohkem mehi kaotab oma juukseid nooremas eas. Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) andmed näitasid, et 63 protsenti 18-aastastest ja vanematest täiskasvanutest joob päevas vähemalt ühe karastusjoogi.