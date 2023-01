Uus vaktsiin kaitseb aju COVIDi kahjustava mõju eest

Kuigi koroonaviiruse põhjustatud haiguse peamiseks tagajärjeks on hingamisteede kahjustused, ilmnevad paljudel patsientidel olulised närvisüsteemiga seotud sümptomid, nagu lõhnakaotus (anosmia), peavalud, üldine halb enesetunne, muu hulgas kognitiivsete võimete langus, epilepsia, ataksia ja entsefalopaatia. Seda koroonaviiruse mõju närvisüsteemile pole aga üksikasjalikult iseloomustatud ja pole teada, kas COVID-19 vastu väljatöötatud vaktsiinid takistavad viiruse levikut kesknärvisüsteemi ja pakuvad kaitset ajukahjustuse eest.

Kasutades SARS-CoV-2 koroonanakkusele vastuvõtlikke laborihiiri, näitasid Hispaania teadlased, et SARS-CoV-2 on võimeline nakatama erinevaid ajupiirkondi, põhjustab ajukahjustusi ning ka seda, kuidas nende loodud vaktsiin kaitseb aju täielikult nakatumise eest. See teadustöö avaldati mainekas ajakirjas Nature Neuroscience. Teadustöö tehti dr Javier Villadiego ja dr Juan José Toledo-Arali juhtimisel (IBiS, CIBERNED, Sevilla ülikooli arstiteaduskonna meditsiinifüsioloogia ja biofüüsika osakond) ning koostöös Juan García-Arriaza (CNB-CSICi molekulaar- ja rakubioloogia osakond, CIBERINFEC ja CSICi PTI Global Health) ja teiste Sevilla ülikooli ning Hispaania riikliku teadusnõukogu CSIC rühmadega.