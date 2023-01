Armastatud jook tõstab kõrge vererõhu korral surmariski, seda tohib juua nii palju

Kuigi paljud inimesed ei saa hommikuti läbi kohvita ja sellele on omistatud mitmed tervisehüved, näitas hiljutine uuring, et väga kõrge vererõhu korral tuleb selle tarbimisega ettevaatlik olla. Uurijad leidsid, et kahe või enama tassi kohvi joomine päevas võib raske hüpertensiooniga inimeste suremuse kahekordistada.