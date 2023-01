Armastatud igapäevane toit võib maksa kahjustada

USA teadlaste läbi viidud uuring seostab kiirtoidu söömist mittealkohoolse rasvmaksahaigusega, mis on potentsiaalselt eluohtlik seisund, mille puhul maksa koguneb rasv.

Teadlased avastasid, et rasvumise või diabeediga inimestel, kes saavad 20 protsenti või rohkem päevasest kaloraažist kiirtoidust, on maksas oluliselt kõrgem rasvasisaldus võrreldes nendega, kes tarbivad kiirtoitu vähem või üldse mitte.

«Terve maks sisaldab väikeses koguses rasva, tavaliselt alla viie protsendi, ja isegi mõõdukas rasvasisalduse suurenemine võib põhjustada mittealkohoolset rasvmaksahaigust,» ütles Keck Medicine'i hepatoloog ja uuringu juhtivautor dr Ani Kardashian pressiteates. «Eriti silmatorkav on rasvunud või diabeediga patsientide maksarasva hulga suurenemine ja tõenäoliselt seetõttu, et need seisundid põhjustavad suuremat vastuvõtlikkust rasva kogunemiseks maksas.»

Kuigi varasemad uuringud on näidanud seost kiirtoidu ning rasvumise ja diabeedi vahel, on see Kardashiani sõnul üks esimesi uuringuid, mis demonstreerib kiirtoidu negatiivset mõju maksa tervisele.

Uuringus kirjeldati kiirtoitu kui toite, sealhulgas pitsat, kas läbisõidurestoranis või restoranis, kus pole teenindajaid.

Leiud näitavad, et suhteliselt tagasihoidlik kogus kiirtoitu, mis sisaldab palju süsivesikuid ja rasva, võib maksa kahjustada. «Kui inimesed söövad kiirtoidurestoranis ühe toidukorra päevas, võivad nad arvata, et nad ei tee endale halba,» ütles Kardashian. «Kuid kui see üks söögikord võrdub vähemalt viiendikuga nende päevasest kaloraažist, seavad nad ohtu oma maksa.»

Mittealkohoolne rasvmaksahaigus, tuntud ka kui maksa steatoos, võib põhjustada tsirroosi ehk maksa armistumist, mis võib põhjustada maksavähki või maksapuudulikkust. Maksa steatoos mõjutab üle 30 protsendi USA elanikkonnast.

Kardashian ja kolleegid kasutasid riigi suurima iga-aastase toitumisuuringu kõige värskemaid andmeid, analüüsides 4000 inimese maksa rasvasisalduse ja toitumise vahelisi seoseid, et teha kindlaks kiirtoidu tarbimise mõju maksa steatoosile.