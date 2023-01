Liigne keharasv on selle soo jaoks eriti ohtlik

Yorki professor Tara Haas ütleb uuringu põhjal, et meestel on suurem tõenäosus rasvumisega seotud südame-veresoonkonnaprobleemide, insuliiniresistentsuse ja diabeedi tekkeks.

Loommudelis tekkis isastel veresoonte rakkudes kõrgem põletikutase.

«Inimesed on kasutanud näriliste mudeleid, et uurida rasvumist ja sellega seotud haigusi, näiteks diabeeti, kuid tavaliselt on nad alati uurinud isaseid närilisi, sest emased on resistentsed samade haiguste tekkele,» ütleb Haas ajakirjas Medical Xpress. «Olime selle erinevuse uurimisest tõesti huvitatud, sest meie jaoks viitas see sellele, et toimub midagi tõeliselt põnevat, mis neid kaitseb.»

Haas ja tema meeskond täheldasid 2018. aastal ajakirjas Frontiers in Physiology avaldatud uuringus, et kui hiired hakkavad rasvuma, kasvab emastel palju uusi veresooni, et varustada laienevat rasvkudet hapniku ja toitainetega, samas kui isastel kasvab neid palju vähem.

Ajakirjas iScience avaldatud viimases uuringus keskendusid Haas ja kaasautorid erinevustele endoteelirakkudes, mis moodustavad veresoonte ehitusplokid rasvkoes.

«Väga silmatorkav leid oli isastel levinud põletikuga seotud protsesside ulatus,» meenutab Haas. «Teised uuringud on näidanud, et kui endoteelirakkudel on selline põletikuline reaktsioon, on need väga düsfunktsionaalsed ja ei reageeri stiimulitele korralikult.»

«Põnev on jälgida emaste hiirte endoteelirakkude jätkuvat vastupidavust isegi siis, kui need on stressis pikaajalise rasvarikka dieedi tõttu. Meie uuringu tulemused võivad aidata teadlastel paremini mõista, miks rasvumine meestel ja naistel erinevalt avaldub.»