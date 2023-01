AVASTUS ⟩ Mandlite söömine annab teatud suure eelise

Ajakirjas Frontiers in Nutrition ilmunud uuring näitas, et nais- ja meessoost osalejatel, kes sõid ühe kuu jooksul iga päev 57 grammi mandleid, oli pärast intensiivset treeningut veres rohkem kasulikku rasva 12,13-dihüdroksü-9Z-oktadetseenhape (12,13-DiHOME) kui kontrollrühmal. See molekul, niinimetatud oksülipiin (oksüdeeritud rasv), sünteesitakse linoolhappest pruuni rasvkoe abil ning sellel on kasulik mõju ainevahetusele ja see aitab energia kasutamist reguleerida.

Samuti teatasid mandleid söönud osalised, et nad tunnevad vähem väsimust ja pinget, et selg ja jalad on tugevamad ja et pärast treeningut esineb vähem lihaskahjustust kui märkisid kontrollrühma vabatahtlikud.

Teadlased jõudsid järeldusele, et mandlite igapäevane tarbimine põhjustab muutusi ainevahetuses, vähendab põletikku ja treeningust tulenevat oksüdatiivset stressi ning võimaldab kehal kiiremini taastuda.