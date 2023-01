Kas tavalisest peavalurohust võib jääda sõltuvusse?

«Kui apteegist valuvaigistit või palavikualandajat osta, siis peaks kindlasti apteekrile ütlema, kellele ja milleks ravim läheb,» soovitab Hirvlaan. «Eriti oluline on see laste, eakate ja rasedate puhul ning siis, kui inimene võtab mitut erinevat käsimüügi- ja retseptiravimit,» rõhutab ta.

Millistest ravimitest jäädakse kõige kergemini sõltuvusse?

«Üsna sage on see, et jäädakse sõltuvusse nina limaskesta turset vähendavatest nohurohtudest ehk ksülometasoloiini või oksümetasoliini sisaldavatest ravimitest,» räägib Hirvlaan. Selliseid nohurohtusid tohib tegelikult kasutada ainult 3-5 päeva ja maksimaalselt 7 päeva, sest pikaajalisel manustamisel ravim kuivatab ja kahjustab nina limaskesta. «Nii tekib nõiaring, kus inimesele tundub, et juba jälle on nina kinni ja peab uuesti nohurohtu kasutama,» selgitab ta.