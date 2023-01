Kliinikumi eksperdid: vaktsineerimiseks on jätkuvalt õige aeg

«Kui gripiviiruse peamise levitajad on koolilapsed, siis haiguse tüsistustest on eelkõige ohustatud alla kaheaastased lapsed ning vanemaealised inimesed. Grippi haigestumine on jätkuvalt suur ja hetkel domineerib Eestis A-gripi alatüüp H3. See alatüüp põhjustab ka raskemat gripi kulgu,» selgitas kliinikumi vanemarst-õppejõud Piret Mitt. Ta lisas, et Terviseameti andmetel on enamik haiglaravi vajanutest Eestis olnud vanemaealised patsiendid ning kliinikumis on enamus gripiviiruse tõttu hospitaliseeritud patsientidest vaktsineerimata.

«Kui Covid-19 pandeemia aastatel sai gripivaktsineerimine ehk vähem tähelepanu, siis on hea meelde tuletada, et gripiviiruse vastast kaitset tuleb uuendada igal aastal. Esmalt seetõttu, et aja jooksul väheneb immuniseerimisest tulenev kaitse. Teiseks muudetakse gripivaktsiini koostist igal aastal nii, et need kaitseksid just nende viirusetüvede eest, mis prognooside kohaselt on kõige levinumad eelseisval gripihooajal,» rääkis dr Mitt.