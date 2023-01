Rakuteraapia kõrvaldab operatsioonil peitupugenud vähirakud

Kus kasvaja lõpeb ja terve kude algab, on ka kirurgidel sageli väga raske eristada. Mõnikord on järgijäänud kasvajarakkude eemaldamine aga eluohtlik. Kuid allesjäänud vähirakud võivad tähendada seda, et kasvaja tuleb tagasi. Pennsylvania ülikoolis tehtud katsed näitasid, et selle mure võib lahendada operatsiooni käigus rakuteraapia-geeliga.