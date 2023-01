Tantsivad molekulid aitavad luua seljaaju vigastuste, Parkinsoni ja Alzheimeri raviks vajalikke närvirakke

Vasakul on Northwesterni ülikoolis leiutatud nn tantsivate molekulide tehnoloogia abil 60 päevaga kasvatatud, hajali paiknevad ning paljude vajalike hargnevate ühendustega inimese närvirakud (kollased, rohelised, sinised). Paremal on seniste võimalustega kasvatatud neuronid, mis on suuresti kokkukleepunud.

Foto: Northwestern University