Viimastel kuudel on tõusnud haigestumine A-viirushepatiiti

«Sel aastal on esimeste nädalate jooksul kinnitatud üheksa haigusjuhtu, mis on tavapärasest haigestumisest pisut kõrgem,» lisas Dontšenko. Võrdluseks, 2021. aastal registreeriti HAV juhte kokku seitse ja 2020. aastal 30 haigusjuhtu. «Viimane suurem HAV puhang Eestis oli 2011-2012, milles haigestus Eestis kokku 186 inimest, neist 83% registreeriti Viljandimaal,» lisas ta.

A-viirushepatiidi vastu on tõhusam ennetusmeede vaktsiin, mis ei kuulu Eesti immuniseerimiskavasse ja on tasuline. «A-viirushepatiidi vastast vaktsiini tegemist tasub kaaluda eeskätt inimestel, kes reisivad regulaarselt või külastavad eksootilisi riike,» selgitas Dontšenko ja lisas, et juba haigestunud inimesi ei vaktsineerita. «Lähikontaktseid vaktsineeritakse haigestumise vältimiseks, ka sellisel juhul on vaktsiin tasuline. Lähikontaktsed on eelkõige pereliikmed; lasteaia-, kooli- ja töökaaslased vastavalt riskianalüüsile,» selgitas ta.