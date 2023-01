Erilised kiud püüavad koroona lõksu

«Idee seisneb selles, et filamendid toimivad nagu käsn, absorbeerides Covid-19 viirust ja teisi viiruseid enne, kui neil on võimalus meie hingamisteede rakkudega seonduda. Isegi kui ravimeetod suudab viiruse tunniks või kaheks blokeerida, võib sellest olla kasu, kui inimesed peavad viibima avalikus keskkonnas,» ütles uurimisrühma juht Honggang Cui, NanoBioTechnology instituudi teadur ja Johns Hopkins Whitingi tehnikakooli keemia- ja biomolekulaartehnoloogia dotsent Medical Xpressis .

Lähenemisviisi võtmeks on see, et filamendid kannavad retseptorit, mida nimetatakse angiotensiini konverteerivaks ensüümiks-2 ehk ACE2-ks. Neid retseptoreid leidub ka nina limaskesta, kopsupinna ja peensoole rakkudes ning neil on palju bioloogilisi rolle, nagu vererõhu ja põletiku reguleerimine. Uus koroonaviirus siseneb meie kehasse peamiselt interaktsiooni kaudu selle retseptoriga. Viiruse ogavalk seondub retseptoriga, nagu võti käib lukuauku, võimaldades viirusel rakku siseneda ja paljuneda. Kui viirus on rakku lukustatud, takistab see rakul oma tavalisi funktsioone täitmast, põhjustades ja süvendades infektsiooni.