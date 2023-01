4 nartsissistiks kasvamise stsenaariumi: kui ei saa olla parim, milleks vaeva näha?

Selles filmis kehastab Richard Gere jõukat ärimeest, kes ostab ja lõhub ettevõtteid. Ta naudib nende ettevõtete endiste omanike elutöö hävitamist, sest need kõik on tema vihatud isa sümboolsed aseained. Film muutub Tuhkatriinu looks pärast seda, kui ta palkab prostituudi (Julia Roberts), kellesse ta lõpuks armub. Isegi tema armastusobjekti valik on tavaliselt nartsissistlik. Olen kohanud paljusid jõukaid nartsissistlikke mehi, kes suudavad armastust näidata ainult nii, et nad "päästavad" naise, kelle staatus on turvaliselt nende omast madalam.

Stsenaarium 3: «Kuldne laps»

Need vanemad on tavaliselt «kapinartsissistid», kes tunnevad end tähelepanu keskpunktis ebamugavalt. Selle asemel hooplevad nad oma üliandeka lapsega. Sageli on laps väga andekas ja väärib kiitust, kuid vanemad viivad asja mõnikord naeruväärselt kaugele. Lapse ülemäärane idealiseerimine veatuks ja eriliseks võib viia lapse nartsissistliku kohastumiseni hilisemas elus.

Tingimusliku vs tingimusteta armastuse mõjud

Kui lapsed usuvad, et nende vanemad hindavad neid ainult seetõttu, et nad on erilised, võib see kaasa aidata ebakindluse tekkele. Keegi pole kogu aeg teistest parem.

Lapsed, keda vanem idealiseerib, võivad hakata uskuma, et nad on armastusväärsed ainult siis, kui nad on täiuslikud ja idealiseerimist väärt.

Vigade ja häbi tajumine