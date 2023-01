Tööandjate uuring: eestlaste vaimne ja füüsiline tervis on languses

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhi Mait Paltsi sõnul on eestlaste tervena elatud aastad Euroopa ühed madalaimad. «2021. aastal langes nii eestlaste keskmine eluiga kui tervena elatud aastad, millega oleme näiteks rootslastest naiste osas 13 ja meeste puhul 17,3 aastat maas,» ütles Palts.

«Riik käitub nagu kõik oleks hästi, aga tegelikult on vastupidi. Nii meie, Tööandjate Keskliit, kui paljud erialaorganisatsioonid on inimeste laguneva tervise pärast väga mures. Elanikkond vananeb ja seetõttu peame ise tervelt ja kauem tööhõives püsima. Selleks peab aga riik senisest märksa enam soodustama töötajate tervislikke eluviise ning terviseprobleemide ennetamist. Läbiviidud uuringu kohaselt hindas 99% tööandjatest, et riik saab maksupoliitikaga soodustada inimeste tervisekäitumist ja motiveerida inimesi rohkem oma tervisesse panustama,» ütles Palts.