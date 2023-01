Vaimse tervise teenust pakub nüüd emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon 116 123

«See on hea võimalus vestelda koolitatud spetsialistiga ning saada tagasisidet oma argistele raskustele, et mitte olla keerulises olukorras üksi. Üks osa lahendusest on rääkimine ja täpselt seda oodataksegi inimesi nii emotsionaalset tuge või hingehoidu otsides tegema.»

Hingehoidja poole tasub pöörduda siis, kui inimesel on mure enda või lähedase haiguse pärast ning ta vajab seetõttu emotsionaalset tuge. Oodatud on ka kõik need kõned, kus inimesel on eksistentsiaalsed, spirituaalsed või religioossed küsimused või kui teemaks on lein või surija ja tema lähedaste toetamine. Hingehoidja on teoloogiat õppinud abistaja, kes on saanud väljaõppe aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi.