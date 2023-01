Aknest jagusaamine vajab kannatlikkust ja järjepidevust

«Kui sa pole päris kindel, milline nahahooldus sulle sobib, siis vali lihtsalt kvaliteetne puhastusvahend ja niisutav kreem, mis ei sisalda mineraal- ega parafiinõlisid,» soovitab Põlme. «Jälgi, et kreemil oleks päikesekaitse spf 30, sest nahk vajab UV-kiirguse eest kaitset aasta ringi,» rõhutab Põlme.

Mis aitab aknest vabaneda?

«Oluline on regulaarne nahahooldus ja hea hügieen, mis tähendab seda, et enne näo puudutamist või pesemist tuleb kõigepealt sooja vee ja seebiga pesta käed,» räägib Põlme. Samuti peaks piisavalt tihti vahetama voodipesu ja käterätikuid, et vähendada bakterikasvu. «Kindlasti väldi naha liiga sageli puudutamist, vistrike nokkimist, pigistamist või naha muul moel ärritamist,» hoiatab Põlme.